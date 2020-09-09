Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde "Charlie Hebdo" protestosu

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) hakaret içerikli karikatürlerin Fransız "Charlie Hebdo" dergisi tarafından yeniden yayınlanması nedeniyle bir grup öğrenci Fransa’nın Tahran Büyükelçisi önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin karikatürüne tepkisini ortaya koymak için gösteriye katılan öğrenciler “Kur'an'a hakaret etmek düşük seviyeli insanların rezaletidir”, “Lebbeyk Ya Muhammed (s.a.v)”, “Düşman hakaret ediyor, Macron destek veriyor” sloganları atarak bu eylemi kınadılar.