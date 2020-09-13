Azerbaycanlı din adamlarının "Charlie Hebdo" protestosu

İran’ın Kum kentinde yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve din adamları dün bir araya gelerek Charlie Hebdo karikatürlerinin yayınlanmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Porotesto gösterisi sonrası Azerbaycanlı din adamları tarafından hazırlanan basın bildirisi okundu.

Basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Siyonistler tarafından planlanıp medyada servis edilen İslam'a hakaretler ve ırkçı davranışlar ve Müslümanlara karşı kışkırtıcı eylemler dünya çapında radikal grupların terör eylemlerinin artmasına yol açıyor.

Bize göre, nefret dolu İslam karşıtı propagandalar din özgürlüğü olarak tanımlanmamalı. Azerbaycan Cumhuriyeti din adamları olarak bu yöntemi yanlış buluyoruz.

Küresel Siyonizm ve Emperyalizmin temel amacı, dünya kamuoyununun dikkatini Batı Asya bölgesi özellikle Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Filistin'deki gelişmelerden saptırmaktır."

Fransız mizah dergisinin provokatif eyleminin kınadığı bildiride, İslam Devrimi Lideri'nin son günlerde Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemiyle ilgili yayınladığı kınama mesajına işaret edilerek, “Müslümanlar, özellikle Batı Asya devletleri, Batılı siyasetçiler ve liderlerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığını asla unutmamalı ve bu hassas bölgenin meseleleri konusunda duyarlı olmalı." denildi.