İran'dan Microsoft şirketinin seçimlere müdahale iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı hacker gruplarının 2020 ABD seçimlerine dahil olan siyasi kişi ve grupları hedef aldığını öne süren Microsoft şirketinin iddialarını reddederek, "Yıllardır İran da dahil olmak üzere diğer ülkelerin seçimlerine müdahale eden, (19 Ağustos 1953 yılında) İran halkının seçtiği Musaddık hükümetini deviren ve diğer ülkelere karşı istihbarat faaliyetleri yürüten ABD, böyle gülünç bir iddiada bulunacak konumda değil.” dedi.

Hatipzade, "Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz gibi, Tahran için Beyaz Saray'da başkanlığı koltuğunda kimin oturması önemli değil. Önemli olan, Washington'un uluslararası hukuka, kurallara ve normlara bağlılığı ve diğer ülkelere müdahaleden vazgeçmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesidir." ifadesinde bulundu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft, Rusya, Çin ve İran’a ait hacker grupları 2020 ABD seçimlerine dahil olan siyasi kişi ve grupları hedef aldığını iddia etmişti.