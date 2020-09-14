İran: General Süleymani suikastını ne unutacağız ne de affedeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan medyasında yayımlanan İran'la ilgili önyargılı bir rapordaki iddialara tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “ABD yetkililerine, uluslararası düzeyde İran karşıtı bir ortam yaratmak için çürümüş yöntemlere başvurmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

İran’ın uluslararası ilkelere bağlı kaldığını belirten Hatipzade, “İran uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, uluslararası diplomasinin ilkelere bağlılığını kanıtlamıştır. Bunun aksine ABD özellikle son yıllarda onlarca terör planı uygulama, askeri müdahalede bulunma, uluslararası anlaşmalardan geri çekilme, ülkelerin toprak bütünlüğünü ihlal etme ve Şehit General Süleymani’ye karşı terör saldırsı düzenleme gibi kötü eylemlerde bulunarak uluslararsı düzeyde asi bir rejim haline gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür asılsız iddialar, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü istihbarat savaşının bir parçasıdır. Washington’un ABD başkanlık seçimleri öncesinde İran karşıtı suçlamalara başvurması ve aynı zamanda İran halkı üzerindeki baskıyı artırmak için BM Güvenlik Konseyi’ndeki mekanizmaları kötüye kullanma baskısı tahmin edilirdi. Ancak gelecekte de devam etmesi muhtemel olan bu tür karalama kampanyası kesinlikle sonuçsuz kalacak ve Washington'un İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı süregelen başarısızlıkları listesine eklenecek.”

Bunlara ilave olarak Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, Şehit General Süleymeni suikastını uluslararası hukuk çerçevesinde takip etmeye devam edecektir. Bu suikastı ne unutacağız ne de affedeceğiz." diye konuştu.