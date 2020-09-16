İran'da iyileşenlerin sayısı 352 bin 019'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2981 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 632'ye, vaka sayısının da 410 bin 334'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 827'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 352 bin 019'a ulaştığı bilgisini verdi.