Ruhani'den Japony'nın yeni başbakanına tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yoshihide Suga’nın Japonya’nın yeni başbakanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani kaleme aldığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki dostane ilişkilerin ve ekonomik alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ortak işbirliğinin daha da arttırılmasını temenni etti.

İran'ın her zaman barış ve güvenliğe yardım etme ve uluslararası taahhütlere ve anlaşmalara bağlı kalma politikasına dikkati çeken Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti ve Japonya'nın bölgesel ve uluslararası konulardaki istişareleri ve ortak çabalarının geçmişte olduğu gibi devam etmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.