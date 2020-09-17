BAE ve Bahreyn'in Tel Aviv'le uzlaşması seçim amaçlıdır

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın İran büyükelçisi Stefan Schulz ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede Tahran ile Viyana arasındaki tarihi ilişkilerin iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

İran ile Avusturya arasında parlamento dostluk grubu oluşturulmasının önemine değinen Emir Abdullahiya parlamento ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan BAE ve Bahreyn’in Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirme yönündeki tutumunu eleştirerek, “ABD, Fars Körfezi’ndeki bazı ülkelerin yöneticilerini Tel Aviv ile ilişki kurmaya zorluyor” dedi.

İranlı yetkili, “BAE ve Bahreyn’in Siyonit Rejim ile uzlaşmasının sahte gösterisi yalnızca seçim amaçlıdır ve hiçbir değeri yoktur” ifadesini kullandı.

Görüşmede ilaveten ikili ilişkiler, ABD’deki seçimler, Irak, Afganistan, Suriye ve Yemen’deki son gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.