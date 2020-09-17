Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den normalleşme anlaşmasına tepki: Bölge güvenliğine aykırı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İşgalci rejim İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepki gösteren Ruhani, "Maalesef bölgede bazı Müslüman ülkelerin yöneticileri ne dini anlıyorlar ne de dinin kurallarını. Ayrıca Filistin'e ve Filistinli kardeşlerine olan görevlerini de bilmiyorlar. Araplıktan yana olduğunu da iddia ediyorlar. Hani Araplık nereye gitti? Filistin'de gün geçtikçe (Siyonistlerin) cinayetleri artıyor. Nasıl oldu da elinizi İsrail'e uzatıyorsunuz? Bunun yanında onlar için askeri üs bile sunmak istiyorsunuz. Bölgede yaşanacak tüm kötü sonuçlardan siz sorumlusunuz. Bölgenin kurallarına ve güvenliğine aykırı bir şey yapıyorsunuz." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin İran iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de yayın yapan Politico dergisinin istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Tahran'ın, General Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı yönündeki iddiayı reddetti.

Zarif, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda “ABD'nin her zamanki yalancı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yanlış bir uyarı ile Donald Trump'ı IŞİD'in bir numaralı düşmanına suikast düzenlemesi için aldattı” dedi.

“Uyanma vakti gelmiştir” ifadesini kullanan Zarif’in attığı tweette, “Pompeo şu anda, yeni bir yanlış uyarı ile Trump'ı kandırarak bataklıkların dibine itmeye çalışıyor. POLITICO'nun kaynağı: ABD’li yetkililer ve Trump’ın kaynağı: Basında yer alan raporlar” denildi.

İran, Donald Trump'ı BM Genel Sekreteri'ne şikayet etti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ı BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

Taht Revançi, Trump'ın tehditlerini "herhangi bir tehdit veya güç kullanımını açıkça yasaklayan BM Şartı'nın 2. maddesinin ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin daha önce de tehditte bulunduğunu ve General Kasım Süleymani'te karşı terör saldırsı düzenlediğine işaret eden Taht Revançi, BMGK'den ABD'yi tehditlerine, yasadışı eylemlerine ve sorumsuz politikalarına son vermeye zorlamasını istedi.

İran'da iyileşenlerin sayısı 352 bin 019'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2981 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 632'ye, vaka sayısının da 410 bin 334'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 827'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 352 bin 019'a ulaştığı bilgisini verdi.