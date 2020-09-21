FIFA'dan milli takım seçiminde futbolculara bir şans daha

FIFA'nın 70. Olağan Kongresi video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda futbolcuların milli takım tercihiyle ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Yeni düzenlemeye göre, bir oyuncu daha önce başka bir A milli takımın formasını giymiş olsa bile, sonrasında başka bir ülke takımında oynayabilicek.

Önceki uygulamada, bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu.

İlk seçimi olan ülkenin takımında resmi bir maçta forma giymişse, daha sonra oynama uygunluğu olsa bile milli takımını değiştiremiyordu.

Yapılan değişiklikle oyuncunun, ilk A Milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor.

Bu resmi maçlar final düzeyinde de olmayacak. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları ise takım tercihini etkilemeyecek.

Kaynak: TRT Spor