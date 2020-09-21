Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 7 bin 574'e ulaştı. Bugün 112 bin 942 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1743 kişiyle birlikte 304 bin 610 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1202 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1491, hastalarda zatürre oranının yüzde 6.8 olduğu belirtildi.

Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" dedi.