Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran dünya güçlerine karşı tek başına savaştı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei video konferans yöntemi ile katıldığı 'Kutsal Savunma Haftası'nı anma töreninde yaptığı konuşmada, emekli askerler ve gazileri anmanın milli bir görev olduğunu belirterek, onların hayatlarından, ailelerinden ve geleceklerinden vazgeçerek, ülkeyi, devrimi ve İslam'ı savunmak için canlarını bile feda ettiklerini söyledi.

ABD gibilerin İslam Devrimi'nden büyük darbe yediği için Saddam’ı (savaş için) kiraladığını anlatan Ayetullah Hamanei, “Bazıları bölgede din ve İslam temelli yeni bir kimliğin ortaya çıkmasından endişe duyduğu için İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar. Yani ABD tek başına değildi. O dönemde Sovyetler Birliği, NATO, Batı Avrupa ve hatta Doğu Avrupa ülkeleri da bize karşıydılar." ifadelerinde bulundu.

ABD gibilerin İslam Devrimi'nden büyük darbe yediği için Saddam’ı (savaş için) kiraladığını anlatan Ayetullah Hamanei, “Bazıları bölgede din ve İslam temelli yeni bir kimliğin ortaya çıkmasından endişe duyduğu için İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar. Yani ABD tek başına değildi. O dönemde Sovyetler Birliği, NATO, Batı Avrupa ve hatta Doğu Avrupa ülkeleri da bize karşıydılar." ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, "İran İslam Cumhuriyeti Kutsal Savunma'da dünya güçlerine karşı tek başına savaştı.Kutsal Savunma’nın İran’ın ulusal kimliğinin bir parçası oldu." şeklinde konuştu.

İranlı komutan: ABD ulusal sembollerini kaybetmiştir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami 8 yıllık İran-Irak savaşında fedakarlık gösteren bir miloyn emekli asker ve gaziyi anma töreninde basın mensuplarına açıklama yaptı.

ABD’li yetkililerin son tehditlerine değinen Tümgeneral Selami, “ABD, ulusal sembollerini kaybetmiştir. Amerikan halkı bile şimdi Amerika'ya ölüm sloganı atıyor ve sembolik heykelleri yıkarak ABD bayrağını ateşe veriyor” ifadesini kullandı.

Tümgeneral selami ayrıca, “ABD, içeride çürümüş ve dışarıda da yalnızlaşmıştır. Sevgili İran halkı, hiç endişelenmeyin ve huzur içinde yaşayın" diye konuştu.

İran'da iyileşen hasta sayısı 361 bin 523'e ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 478'e, vaka sayısının da 425 bin 481'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 912'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 361 bin 523'e ulaştığı bilgisini verdi.