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21 Eyl 2020 14:42

İranlı komutan: ABD ulusal sembollerini kaybetmiştir

İranlı komutan: ABD ulusal sembollerini kaybetmiştir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD'nin ulusal sembollerini kaybettiğini belirtti.

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami 8 yıllık İran-Irak savaşında fedakarlık gösteren bir miloyn emekli asker ve gaziyi anma töreninde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tümgeneral Selami, “Savaşın dengesini tersine çevirmeyi başardık, yani düşmanlarımız çok güçlüydü ve biz henüz güçlü değildik; ama savaşın sonucu tam ters oldu” dedi.

ABD’li yetkililerin son tehditlerine değinen Tümgeneral Selami, “ABD, ulusal sembollerini kaybetmiştir. Amerikan halkı bile şimdi Amerika'ya ölüm sloganı atıyor ve sembolik heykelleri yıkarak ABD bayrağını ateşe veriyor” ifadesini kullandı.

Tümgeneral selami ayrıca, “ABD, içeride çürümüş ve dışarıda da yalnızlaşmıştır. Sevgili İran halkı, hiç endişelenmeyin ve huzur içinde yaşayın" diye konuştu.

News Code 1889278

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