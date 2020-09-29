ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik siyasi özlemlerini gömdük

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Kutsal Savunma Dönemine değinerek, “Bize dayatılan savaş hiç şüphesiz bir dünya savaşıydı. Hepimiz biliyoruz ki savaşın askeri alanı İran ve Irak’ın sınır hatları olsa da, bu savaşın siyasi sonucu küresel bir sonuçtu. Tüm büyük güçler ve onların bölgesel ortakları İran’a karşı küresel bir koalisyon oluşturdu” dedi.

Tümgeneral Selami, “İran-Irak savaşı Kerbela olayından sonra tarihteki en eşitsiz savaştı; Çünkü dünyadaki tüm güçler ülkemize karşı çıktı. Savaşta, Irak’a küresel bir ekonomik destek sağlandı ve İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Sovyetler Birliği ve ABD gibi ülkeler Irak rejimine en modern askeri teçhizat verdi” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde baskı yapmakla İran’ı yalnızlaştırmaya çalışan ABD’nin yalnızlaştığını görüyoruz. ABD yavaş yavaş bölge ve dünyadaki siyasi etkisini kaybetmektedir. Biz ABD’nin terör örgütü IŞİD’ı oluşturarak İran'a sızdırma çabasını başarısız koyduk ve Ortadoğu'ya yönelik siyasi özlemlerini mezarlıkta gömdük.”

Askeri yöntemin kapandığını ve savaşın ortadan kaldırıldığını belirten İranlı komutan, “Mutluluğumuza giden yol asla düşmanla etkileşimden geçmez” diye konuştu.