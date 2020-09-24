Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Dünya ABD'ye 'büyük bir hayır' dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün gece attığı tweette, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden başladığına dair tek taraflı açıklamasını eleştirerek, "Dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkisi 'büyük bir hayır'dı'' dedi.

Hatipzade'nin paylaşımında, "ABD hükümeti çok hızlı bir şekilde kendisini izole ediyor." belirtildi.

İranlı komutan: Silahlarımızın menzilini arttıracağız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Bender Abbas kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin siyasi düzeninin çürüdüğünü belirterek, “ABD geçmişte bir sorunla karşı karşıya kalsaydı, bunu savaşla çözerdi. Ancak günümüzde bu sorunları gideremiyor” dedi.

“ABD işgalci ve yayılmacılık stratejilerinden vazgeçmemiştir ve halen dünyaya egemenliğini dayatmaya çalışıyor. Ancak bu strateji bugün düşman yapıcıdır” diyen Tümgeneral Selami, “ABD Başkanı, doğrudan Suriye Devlet Başkanı'na suikast düzenlemek istediğini söylüyor. Bu, başka bir ülkenin meşru başkanına açıkça suikast düzenlemek isteyen bir gücün zihninin zayıflaması ve siyasi sezonunun sona ermesi anlamına gelir” ifadelerinde bulundu.

Tümgenral Selami, günümüzde tüm dünyanın ABD’den nefret ettiğini hatta ABD halkının bile ‘ABD’ye ölüm’ sloganı attığını belirterek, “Bugün ABD’de ateş, yoksulluk, ırkçılık ve kutuplaşma ve özgürlük kaybından başka bir şey gözükmüyor."

Tam tersine İran'ın güçlendiğini aktaran Tümgeneral Selami, "Biz silahlarımızın menzilini arttıracağız” şeklinde konuştu.

Ruhani, ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik savaşı eleştirdi

Dün bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik savaşı eleştiren Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki buçuk yıl önce Amerika Birleşik Devletleri kuruntu ve yanlış hesaplamalara dayanarak bize karşı ekonomik bir savaş başlattı. 1980'den beri ekonomik yaptırımlar devam ediyor, ancak bize karşı ekonomik savaş 2018'de başlatıldı. Bugün konu yaptırım meselesi değil, biz ekonomik bir savaşın içindeyiz. ABD, tüm imkanları, bankacılık ve ekonomik ilişkileri ve çok uluslu şirketleriyle İran'la savaşa girdi." ifadelerinde bulundu.

Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması seçim amaçlıydı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam Birleşmiş Milletler' (BM) 75. Genel Kurulu toplantısında İran’a karşı mesnetsiz iddialarda bulunmasının yeni bir şey olmadığını ve seçim amaçlı olduğunu sölyedi.

Taht Revançi, “Genel olarak Trump’ın sözleri yeni bir şey değildi. ABD’de seçin atmosferi hakim olduğu için Trump’ın konuşmalarından da amacı oy kazanmaktı" dedi.

İran'da 365 bin 846 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi.