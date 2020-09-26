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26 Eyl 2020 10:39

Yemen'de İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Yemen'de İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla dün Yemen'in başkenti Sana'da protesto gösterisi düzenlendi. 

Yemen'in başkenti Sana'da onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Protesto gösterisine katılan Yemenliler bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirme arzusunun İslam Ümmetine ve Filistin davasına ihanet olduğunu ilan ettiler.

İslam dünyasının en önemli meselesi olarak Filistin davasını desteklediklerini dile getiren Yemenliler ayrıca, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon karşısında direnmeye devam edeceklerini bildirdiler. 

News Code 1889363

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