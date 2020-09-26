Yemen'de İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Yemen'in başkenti Sana'da onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Protesto gösterisine katılan Yemenliler bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirme arzusunun İslam Ümmetine ve Filistin davasına ihanet olduğunu ilan ettiler.

İslam dünyasının en önemli meselesi olarak Filistin davasını desteklediklerini dile getiren Yemenliler ayrıca, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon karşısında direnmeye devam edeceklerini bildirdiler.