İran'ın petrol dışı ihracatı ABD yaptırımlarına rağmen devam ediyor

Buşehr Eyaleti Sanayi, Madencilik ve Ticaret Örgütü Başkanı Seyyid Hüseyin Hüseyni, bu eyaletin petrol dışı ihracatına dair yaptığı açıklamada, "Bu yılın ilk 6 ayında, bu eyaletten 2 milyar 470 milyon dolar değerinde olan 11 milyon 633 bin ton petrol dışı ürünler ihraç edildi." dedi.

Hüseyni, petrokimya, tarımsal üre gübreleri, çimento ve klinker gibi ürünlerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye, Pakistan, Katar, Brezilya, Hindistan, Irak, Afganistan ve Kuveyt'e ihraç edildiğini aktardı.

İran'ın en önemli ihracat limanı olan Buşehr Fars Körfezi kıyısında yer alıyor. Ülkenin güneyindeki limanlar petrolün yanı sıra İran’ın diğer dış ticaret ürünlerinin ithalat ve ihracatında önemli yer tutmaktadır.