İran ve Irak arasındaki Hüsrevi sınır kapısı açılıyor

Kasr-i Şirin Valisi Murad Ali Tarar, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hüsrevi Sınır Kapısı'nın son durumuna dair, "Irak Başbakanılığından bu kapının yakında mal ihracatı için yeniden açılacağını bildiren bir mektup aldık" dedi.

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Ferzat Pilten, son günlerde yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Meysan'daki Eş-Şit ve Diyala'daki El-Munziriyye sınır kapılarının yeniden açılmasını onayladığınu duyurmuştu.