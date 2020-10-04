Bakan Zarif, yeni Kuveyt Emiri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Zarif, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

Görüşmede, Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın Kuveyt’in yeni emiri olarak seçilmesini tebrik eden Zarif, İran’ın Kuveyt’e desteğini vurguladı.

Zarif ilaveten Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah ile de bir araya geldi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı.