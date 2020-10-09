İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, "Paramızı bloke edenler ve bu kararın yöneticileri adalet önüne çıkarılacaktır." dedi.

Bakan Zarif'in attığı tweette, "ABD rejimi salgının ortasında, ilaç ve gıda için kalan son ödeme kanalları yok etmeye çalışıyor. İranlılar bu son barbarlığı da atlatacaktır, ancak bir ulusun aç bırakılması için komplo kurmak insanlığa karşı yapılan bir cinayettir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Twitter üzerinden ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Netanyahu'nun çıkarlarını ABD'nin çıkarlarına tercih edenler ve büyük hezimetle sonuçlanan ‘maksimum baskı’dan umudunu kesenler İran halkını hedef alan insanlık dışı politikasını yoğunlaştırmak için Trump'ı aldatıyorlar. Aynı çete son dört yılda ABD'nin çıkarları ve güvenilirliğini dikkate almadan onunla kumar oynadı; Yine başarısız olacaklar."

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati ise yaptırım kararını eleştirerek, "ABD'nin İran'ın 18 mali kurumuna yeni yaptırım uygulama kararı ekonomik etkilerinden çok, Amerika'nin iç siyasi sorunları ve propaganda amaçlıdır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını ileri sürdü.