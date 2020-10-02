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2 Eki 2020 09:27

Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşı ile Karabağ'ı görüştü

Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşı ile Karabağ'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Zarif'in, Blok ve Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, konsolosluk meseleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve nükleer anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

Telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeler ile Dağlık Karabağ krizi de ele alındığı öğrenildi.

News Code 1889505

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