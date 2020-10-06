  1. Toplum
6 Eki 2020 14:41

İran'da iyileşen hasta sayısı 394 bin 800'e ulaştı

İran'da iyileşen hasta sayısı 394 bin 800'e ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 227 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 419'a, vaka sayısının da 479 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 200'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 394 bin 800'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1889610

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