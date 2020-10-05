Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran, Karabağ'daki çatışmalarda sivillerin hedef alınmasını kınadı

İran’ın Bakü Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ krizine dair yayınladığı bildiride, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti resmi kaynakları özellikle başsavcılığına göre, Azeri ve Ermeni tarafları arasında yeni bir çatışma dalgasının başlangıcından bu yana, Karabağ bölgesinde ve çevresindeki 7 şehirde kadın ve çocuklar da dahil çok sayıda Azerbaycanlı sivil öldürüldü veya yaralandı. Sivil altyapı, tesisler ve meskun bölgeler tahrip edildi.

İnsan hakları ve uluslararası insancıl hukuka uygulması gerektiğinin vurgulandığı bildiride, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller'ine işaret edilerek, “İran olarak masum insanların haklarının ihlal edilmesini, sivillerin katledilmesini ve yaralanmasının yanı sıra sivil bölgeler ve altyapıya zarar verilip tahrip edilmesini kınıyor ve olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

İran-Irak ilişkileri Bağdat'ta değerlendirildi

İran’ın Irak Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazylı açıklamada, "Salih ile Mescidi arasındaki görüşmede, Irak'taki son gelişmeler ve Tahran ile Bağdat arasındaki ikili ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı" belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede iki taraf, diplomatik temsilciliklerin korunması konusunda Bağdat hükümetinin çabalarını destekleme gereğini vurguladı." denildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Azerbaycan sınırında

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfezl Amui, komisyon üyelerinin İran-Azerbaycan sınırını ziyaret ettiğini duyurdu.

Amui, bu ziyaretin Ermenistan ile Azerbayan arasındaki Dağlık Karabağ krizi ile ilgili son gelişmeleri yerinde inceleyip değerlendirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Şimdiye kadar Hüdaafarin ve Aslandüz sınır bölgelerini ziyaret ettiklerini açıklayan Amui, "Ne yazık ki, son günlerde birkaç havan topu mermisi ve roket İran tarafına isabet etmiştir" diye konuştu.

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 389 bin 966'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 26 bin 957'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 653 artarak, 471 bin 772'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 154'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 389 bin 966 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.