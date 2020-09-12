İslam Devrimi karşıtı teröristlerin IKBY'deki karargahını vurduk

Devrim Muhafıları Ordusu, İslam Devrimi karşıtı bir terör örgütünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) karargahının vurulduğunu bildirdi.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı operasyon yardımcısı General Halilzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amerikalıların, son yıllarda ülkenin kuzeybatı sınırındaki terörist grupların tamamen yok edilmesinden hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Geçtiğimiz yıldan beri emperyalist güçler farklı şekillerle ülkemizin sınırlarında güvensizlik yaratmaya çalışıyor" dedi.

General Halilzade, "Son günlerde icra edilen operasyonlarda İslam Devrimi karşıtı teröristlerin karargah tamamen imha edildi. Bunun yanı sıra anlaşmazlık yaratmak amacıyla Türkiye-İran sınırında konuşlandırılan birçok terör grubu da hedef alındı" ifadesini kullandı.

Operasyonda ayrıca birçok patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini belirten General Halilzade, şu anda da Devrim Muhafızları birliklerinin ülkenin kuzeybatı sınırında konuşlanmış durumda olduğunu, ülke güvenliğinin İran için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Terörilstlere seslenen İranlı komutan, "Onlar kötü eylemlerine devam ederlerse, teröristlerin sınırın diğer tarafındaki mevzileri Devrim Muhafızları topçu birlikleri tarafından hedef alınacak." diye konuştu.