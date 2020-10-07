Yarın Taşkent'te İran-Özbekistan dostluk maçı yapılacak

İran ve Özbekistan milli futbol takımları yarın Perşembe günü yerel saatle 18'de Taşkent'teki Pahtakor Stadyum'da karşı karşıya gelecek.

Taşkent'te bulunan İran kadrosu bugün sabah saatlerinde teknik direktör Dragan Skocic'in eşliğinde hafif bir antrenman yaptı.

Sağlık protokolleri kapsamında bugün milli fotbolculara koronavirüs testleri yapılacak.

Maçın daha önce Bunyodkor Stadyumu'nda düzenlenmesi planlanmıştı, ancak Özbek Federasyonu'nun yeni kararı ile oyun yeri Pahtakor Stadyumu olarak değiştirildi.