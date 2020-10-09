Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı çatışmalarda her iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların son bulması adına dün Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti. Bu sabah saatlerinde yine Kremlin, Azerbaycan ve Ermenistan'dan davete olumlu yanıt geldiğini, görüşme için hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

Bu arada dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, 'Azerbaycan ordusunun bir adım bile geri çekilmediğini' vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ" dedi.

Kaynak: Euronews