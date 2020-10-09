Karabağ'dan İran'a iki roket düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran topraklarına iki roket daha düştüğü belirtildi.

Konuya ilişkin basın mensuplarına konuşam Erdebil eyaletindeki Aslandüz Valisi Seyyid Abbas Minai, bölgeye iki roketin isabet ettiğini belirterek, "Roketlerin yerleşim alanından uzak bir noktaya düştüğü için can kaybı yok." dedi.

İranlı Vali, "Üst düzey yetkilileri tarafından çatışan taraflara gerekli uyarılar yapıldı; Gelecekte benzer olayların yaşanmamasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Azerbaycan sınırının yakınında yer alan Aslandüz'e daha önce de hava topu mermisi ve roket isabet etmişti.