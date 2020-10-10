Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: ABD'nin yeni yaptırım kararı siyasi amaçlı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, tıbbi ilaç ve gıda tedariki için bankacılık yoluyla para transferini engellemek amacıyla alınan kararı "acımasız, insanlık dışı ve terörist bir eylem" olarak değerlendirdi.

ABD'lilerin şimdiye kadar İran'a karşı elinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu tür insan hakları ve insanlık karşıtı kararlar İran halkının direnişini zedeleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Washington hükümetinin yeni kararının ABD'deki iç siyasal gelişmeler çerçevesinde kara propaganda yürütmek amacıyla alındığını söyledi.

İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, "Paramızı bloke edenler ve bu kararın yöneticileri adalet önüne çıkarılacaktır." dedi.

Bakan Zarif'in attığı tweette, "ABD rejimi salgının ortasında, ilaç ve gıda için kalan son ödeme kanalları yok etmeye çalışıyor. İranlılar bu son barbarlığı da atlatacaktır, ancak bir ulusun aç bırakılması için komplo kurmak insanlığa karşı yapılan bir cinayettir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin azami baskı politikası yönetim düzenini değiştirmek içindir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından düzenlenen terörle mücadele konulu toplantıda konuştu.

ABD’nin uyguladığı azami baskı politikasını "devlet terörizmi" olarak nitelendiren Taht Revançi, "Bu politika, İran halkının acı çekmesinin yanı sıra toplumsal huzursuzluk yaratmak ve yönetim düzenini değiştirmek için tasarlanmıştır.” dedi.

İsrail'de İran ile işbirliği yapmak isteyenlerin sayısı çok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, konuk olduğu TV programında, Amerikan gücünün düşüşüyle ​​ilgili değerlendirmede bulunarak, "Eskiden her zaman tehdit savuran ABD bugün iradesini başkasına dayatamaz bir hale geldi. ABD artık bir süper güç değil. Onlar Kuzey Kore ve Suriye'ye saldırı için tarih belirledi, ancak bunu yapamadı." dedi.

Muhabirin, “Siyonist Rejim bakanının İran ile işbirliğini onaylıyor musunuz?” sorusuna Tuğgeneral Nakdi, "Evet, Siyonist Rejim'de İran'la işbirliği yapmaya hevesli olanların sayısı çok fazla. Dışarıda durduğumuzu ve sadece Siyonist Rejim dediğimizi sanmayın. Orada Ruslar, Afrikalılar, İranlılar ve Iraklılar gibi farklı ülkelerden gelen topluluklar var. Onlara işgal altındaki topraklarda güvende olmadıkları söyleniyor. Kesinlikle bazıları ülkelerine dönecek ve tersine göç başlayacaktır." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki üst düzey heyet Çin ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Yunnan eyaletinde geldi.

İran heyeti bugün öğlen saatlerinde Yunnan eyaleti yetkilileri tarafından karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Yunnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Çinli mevkidaşı ile bir araya gelecek.

Bakan Zarif'in Wang Yi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere İran nükleer anlaşması, bölgesel ve küresel konuları görüşmesi bekleniyor.

İran Sağlık Bakanlığı: 401 bin 379 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 210 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 28 bin 98'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 142 artarak, 492 bin 378'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 392'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 401 bin 379 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.