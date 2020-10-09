Ruhani: ABD'nin yeni yaptırım kararı siyasi amaçlı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, tıbbi ilaç ve gıda tedariki için bankacılık yoluyla para transferini engellemek amacıyla alınan kararı "acımasız, insanlık dışı ve terörist bir eylem" olarak değerlendirdi.

ABD'lilerin şimdiye kadar İran'a karşı elinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu tür insan hakları ve insanlık karşıtı kararlar İran halkının direnişini zedeleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Washington hükümetinin yeni kararının ABD'deki iç siyasal gelişmeler çerçevesinde kara propaganda yürütmek amacıyla alındığını söyledi.

ABD'nin İran'la ilgili stratejik hatalarının devam ettiğini anlatan Ruhani, "ABD hükümeti yanlış analizlerle yaptırımların İran halkının direnişini zedeleyeceğine ve sorunlara yol açacağına inanıyordu, ancak zaman, bu analizin gerçeklerden uzak ve faydasız olduğunu gösterdi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD, stratejik hatalarını her seferinde tekrarladığında başarısız oluyor. Bunun en bariz örneği Tetik Mekanizması'yla ilgili faydasız uğraşlarıydı. Tüm ülkeler, Amerika'nın eylemlerinin tamamen uluslararası hukuk ve yasalara aykırı olduğunu görüyor. Korona döneminde Washington'un bu kararı insanlık dışı bir eylemdir. Dünya çapında insan haklarından yana olduğunu iddia edenler ABD'nin bu kararını kınamalı." şeklinde konuştu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını ileri sürdü.