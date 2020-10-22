Ruhani ile Erdoğan telefonda "Karabağ"ı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Ruhani, ABD'nin yasadışı yaptırımları ve koronavirüsün iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisine değinerek, sağlık protokollerine uyarak ve uçuş seferlerinin sayısının artmasıyla bu ilişkilerin tekrar artmasını temenni etti.

Bölgede terörizmle mücadeleyi önemli bir konu olarak nitelendiren Ruhani, “Terör grupları bölge için büyük bir tehlike olabilir” dedi.

Dağlık Karabağ krizine ve İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan ile olan sınır kentlerinin güvenliğini sağlama gerektiğine değinen Ruhani, “Bizim bu konudaki tutumumuz oldukça net ve savaşın çözüm yolu olmadığına ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

“Bölgenin iki güçlü ülkesi olan İran ve Türkiye’nin yanı sıra Rusya’nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyorum” diyen Ruhani ilaveten Suriye sorununun çözümüne yardımcı olmak için İran, Türkiye ve Rusya'nın ‘Astana Süreci’ çerçevesinde işbirliğine dikkati çekerek, “Bu işbirliğinin sürdürülmesinin Suriye sorununun çözülmesine, bölgede terörizmin sona ermesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yol açacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan, “ABD’nin tek taraflı yaptırımları karşısında İran’ı desteklemeye devam edeceğiz ve ve geçmişte olduğu gibi ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Terörle mücadelede İran ile işbirliğini bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir ‘etken’ olarak nitelendiren Erdoğan bu işbirliğinin devam etmesini vurguladı.

Erdoğan ilaveten, Türkiye-İran işbirliğinin Dağlık Karabağ krizinin diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olmasını ve bölgeye barış ve huzurun geri dönmesini temenni etti.