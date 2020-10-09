Almanya, ABD’nin son İran yaptırımını eleştirdi

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Bu açıklamada, "ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı azami baskı politikasına katılmayacağız. Her zaman bu politikanın uygulanmasına karşı olduğumuzu ifade ettik." belirtildi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr de bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin son İran kararına dair, “Bu yaptırımlar İran'a insani yardımların ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. Bize göre bu karar korona döneminde iyi bir işaret değil, dolayısıyla bunu eleştiriyoruz.” dedi.

Alman yetkili, ABD’nin azami baskı politikası hakkında , “Biz her zaman ABD'nin sınır ötesi yaptırımlarına karşı çıktık ve insani ticaret için imkan sağlanması gerektiğini vurguladık.” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını ileri sürdü.