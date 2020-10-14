İran Kızılayı: ABD grip aşısı alımına engel oluyor

Yaklaşık 2 milyon doz grip aşısı almak istedikerini belirten İran Kızılayı Genel Başkanı Kerim Hemmati, ABD'nin uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımların grip aşısı alımına engel oluşturduğunu söyledi.

Hemmati, "Yaptırımlar grip aşısının parasını transfer etmede birçok sorun yaratıyor. Paramızı satıcılara garantisiz olarak vererek risk almak mecburiyetinde kalıyoruz. Vatandaşlarımız için bu riski kabul ettik ve yakın gelecekte güzel sonuçlar almayı umuyoruz." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Son günlerde ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını ileri sürdü.