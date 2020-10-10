İranlı yetkili: ABD yaptırımları insanlık karşıtı cinayettir

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’nin 18 İran bankasına yaptırım kararına tepki göstererek, “ABD’nin ekonomik terörizm yoluyla sıradan insanların hayatını tehdit eden eylemleri bitmek bilmiyor. Bu ülke yeni bir kararla 18 İran bankasını yaptırım listesine aldı. ABD'liler bir yandan ilaç ve gıda ithalatına yaptırım uygulanmadığını iddia ediyor, diğer yandan da İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme kanallerini tamamen bloke ediyorlar” dedi.i

Garipabadi’nin paylaşımında, “Her zaman insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ABD’liler, bu tür yaptırımlarla sırdan insanların vazgeçilemez hakkı olarak 'hayatlarını' tehlikeye atmıştır. Bu konuda Avrupa, ABD’nin yıkıcı eylemlerinden sadece üzüntü duymamalı aynı zamanda ABD’nin insanlık karşıtı eylemlerine karşı çıkmalıdır” denildi.

Garipabadi tarafından yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“ABD yetkilileri, İran’ı müzakere masasına getirmesi için azami baskı uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Ancak ABD'nin bu stratejilerinin İran’da beş para değmediğini anlamalılardır. ABD’liler İran milletinin saygınlığını hedef almıştır. Ancak İran halkı onların seçim öncesinde ve seçim sonrasında hedeflerine ulaşmasını engellemek için ABD’nin eylemlerine karşı koymak ve yaptırımların etkilerini azaltmak yönünde ellerinden geleni yapacaktır.

ABD’nin bu yaptırımları yeni bir şey değil ve siyasi amaçlıdır. Bu cinayetlerin üstesinden gelebilmek için tüm yerel, siyasi, uluslararası ve yasal kapasiteler kullanılmalıdır.”

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirilmişti.