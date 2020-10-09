ABD'nin azami baskı politikası yönetim düzenini değiştirmek içindir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından düzenlenen terörle mücadele konulu toplantıda konuştu.

ABD’nin uyguladığı azami baskı politikasını "devlet terörizmi" olarak nitelendiren Taht Revançi, "Bu politika, İran halkının acı çekmesinin yanı sıra toplumsal huzursuzluk yaratmak ve yönetim düzenini değiştirmek için tasarlanmıştır.” dedi.

Taht Revançi, İran’ın her düzeyde yapılan tek taraflı yaptırımları kınadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Terörizmi kesin olarak ortadan kaldırmak için çok taraflılığa dayanan bir tutum sergilemekten ve ilgili paydaşlar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde yakın işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan başka bir seçenek yoktur.

Terörizmle mücadele de BM Antlaşması çerçevesinde ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilerek yürütülmelidir."

Taht Revançi ayrıca, General Süleymani suikastını “ABD’nin uyguladığı devlet terörü” olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin Taht Revançi, "Bu facia, IŞİD'e ve bölgedeki diğer terör örgütleri için büyük bir armağandı. İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki bazı ülkelerden ve bölge dışından mali destek alan IŞİD ve BM tarafından belirlenmiş diğer terör örgütleri ile mücadelenin ön saflarında yer almıştır." açıklamasında bulundu.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımları eleştiren Taht Revançi, şunları kaydetti:

"Tek taraflı yaptırımlar ekonomimizi etkiledi. Ancak, bu yasadışı eylemler, terörün olmadığı bir dünya vizyonumuza yönelik güçlü irademizi etkilemeyecektir. Amerika’nin sadece bölgemizde değil, aynı zamanda dünyanın hemen hemen her yerinde terörü yaydığı kanıtlanmış bir gerçek haline gelmiştir."

Taht Revançi, ABD’nin müdahaleci politikalarıyla El Kaide ve IŞİD gibi terör örügtlerinin bölgede varlık göstermesine yardımcı olduğunu kaydederek, "Bu devlet, İran'da terör saldırıları için PJAK, Tonder ve Ceyş’ul-Adl dahil olmak üzere terör unsurlarına ve işbirlikçilerine patlayıcı madde eğitimi ve silah tedariki konusunda yardımları sürdürüyor." ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, "Amerika, en az 12 bin İranlı ve çok sayıda Iraklıyı öldürmekten sorumlu olan tehlikeli terör örgütünün (sözde Halkın Mücahitleri Örgütü) teröristlerini barındırmaktadır." diye konuştu.