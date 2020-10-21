Çin'den Fars Körfezi bölgesinde çok taraflı diyalog önerisi

Wang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Fars Körfezi bölgesindeki durumla ilgili düzenlenen bakanlar toplantısına katıldı.

Wang, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, bu bölgede devam eden gerginliğin bölgesel ve küresel barış ile güvenliği ciddi şekilde etkilediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Wang, BMGK üyeleri ile bölge ülkelerinin samimiyet ve iyi niyet göstererek, barış kapısını açacak anahtarı aramaları, bölge ülkeleri halklarının beklentilerine etkin olarak yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Wang Yi, konuyla ilgili olarak, "hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda, barışçıl bir Fars Körfezi bölgesinin inşa edilmesi; iyi komşuluk politikası temelinde, güvenli bir bölgenin inşa edilmesi; adalette ısrar edilerek, istikrarlı bir bölgenin oluşturulması" önerilerinde bulundu.

Wang, "Gerginliğin azaltılarak bölgesel barış ve istikrarın savunulması üzerinde yeni bir uzlaşı sağlamak amacıyla, İran nükleer anlaşmasını koruma temelinde, Fars Körfezi bölgesiyle ilgili çok taraflı bir diyalog platformu kurulmalı." diye konuştu.

Wang Yi, Çin'in bölgedeki tüm ülkelerle ve uluslararası toplumla beraber, bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmayı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık etti. Toplantıya, BMGK üyesi diğer ülkeler ile Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

Kaynak: CRI Türkçe