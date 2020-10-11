Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran halkı ABD'nin zorbalık iddialarından korkmuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki göstererek, “İran halkı hezimete uğrayan ve yasaya aykırı bulunan ABD rejiminin zorbalık iddiasından korkmuyor” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında, “İran milleti kendi saygınlığını savunmak için elinden geleni yapar. Acımasız yaptırımlar ve terör örgütü IŞİD’in bir numaralı düşmanı Şehit General Süleymani’ye yönelik düzenlenen suikast dahil olmak üzere ABD’nin cinayetlerine karşılık vermeyi biz seçeceğiz” ifadesine yer verildi.

Tahran'da maske takmayanlara para cezası kesilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Tahran’da herkesin sokağa çıkarken maske takması gerektiğini belirten Ruhani, "Kurala uymayana 50 bin toman ve hastalığını gizleyene de 200 bin toman para cezası kesilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona test kiti alımı için 100 milyon dolar ayırdık. Yani test konusunda olumlu bir değişim gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

İşletmelerle ilgili olarak Ruhani, "İşletmeler korona tedbirlerine uymadığı takdirde ilk aşamada uyarılacak, ikinci aşamada 300 bin toman para cezasına çarptırılacak, devam ederse üçüncü aşamada bir milyon toman para cezası kesilecek. Yine de kurallar göz ardı edilirse dördüncü aşamada işletme kapanacak." açıklamalarında bulundu.

İranlı yetkili: ABD yaptırımları insanlık karşıtı cinayettir

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’nin 18 İran bankasına yaptırım kararına tepki göstererek, “ABD’nin ekonomik terörizm yoluyla sıradan insanların hayatını tehdit eden eylemleri bitmek bilmiyor. Bu ülke yeni bir kararla 18 İran bankasını yaptırım listesine aldı. ABD'liler bir yandan ilaç ve gıda ithalatına yaptırım uygulanmadığını iddia ediyor, diğer yandan da İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme kanallerini tamamen bloke ediyorlar” dedi.i

Garipabadi’nin paylaşımında, “Her zaman insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ABD’liler, bu tür yaptırımlarla sırdan insanların vazgeçilemez hakkı olarak 'hayatlarını' tehlikeye atmıştır. Bu konuda Avrupa, ABD’nin yıkıcı eylemlerinden sadece üzüntü duymamalı aynı zamanda ABD’nin insanlık karşıtı eylemlerine karşı çıkmalıdır” denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Çinli mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Çin’e gitmişti.

İran'dan Karabağ'da sağlanan ateşkese destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Karabağ'ı görüştü.

Sputnik'e göre, Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ateşkese ilişkin üçlü istişarelerinin ardından vardıkları anlaşmanın yanı sıra, barışçıl bir çözümün hızlı bir şekilde elde edilmesi için esaslı müzakerelerin başlatılmasına desteğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran tarafının girişimiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Dağlık Karabağ bölgesindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Dağlık Karabağ' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi barışa doğru atılan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Rusya'ya ateşkesin sağlanmasında ortaya koyduğu çabalar için teşekkür eden Zarif, "Komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan'ı uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde esaslı diyaloğa girmeye çağırıyoruz." ifadesinde bulundu.

İran'da iyileşen hasta sayısı 403 bin 950'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.