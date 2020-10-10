İran halkı ABD'nin zorbalık iddialarından korkmuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki göstererek, “İran halkı hezimete uğrayan ve yasaya aykırı bulunan ABD rejiminin zorbalık iddiasından korkmuyor” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında, “İran milleti kendi saygınlığını savunmak için elinden geleni yapar. Acımasız yaptırımlar ve terör örgütü IŞİD’in bir numaralı düşmanı Şehit General Süleymani’ye yönelik düzenlenen suikast dahil olmak üzere ABD’nin cinayetlerine karşılık vermeyi biz seçeceğiz” ifadesine yer verildi.