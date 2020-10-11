Heiko Maas, Doğu Akdeniz meselesi için Türkiye'ye geliyor

Doğu Akdeniz geriliminde diplomasi yine devrede olacak. Ankara-Berlin-Atina hattı bu hafta da hareketli geçecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Ziyaretlerde, iki başkent arasında başlayacak istikşafi görüşmeler ele alınacak.

Maas, çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Son olarak Slovakya'da bir araya gelen iki bakan, bir kez daha Doğu Akdeniz'i konuşacak. Çavuşoğlu, Alman muhatabını Yunan mevkidaşı Dendias ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirecek.

4 yılık aranın ardından başlayacak istikşafi görüşmelerin tarihi üzerinde durulacak. İki taraf için de uygun bir tarih belirlenmeye çalışılacak.

Kaynak: TRT Haber