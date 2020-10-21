Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'da

Türk basınına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ" konusunda ayrı ayrı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile son günlerdeki telefon görüşmelerine binaen 20 ve 21 Ekim’de Lavrov’un, Mnatsakanyan ve Bayramov ile Moskova’da ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulmasıyla ilgili acil konular müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.

17 Ekim'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yarın yerel saatle 00.00'dan itibaren geçerli olacak olan geçici insani ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.