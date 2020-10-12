Büyük inanç ve milli irade ile sorunların üstesinden geleceğiz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde video konferans yoluyla Tahran'daki İmam Ali (a.s) subay eğitim üniversitesinde düzenlenen askeri mezuniyet törenine katıldı.

Tören, bir dizi İran Ordusu, Devrim Muhafızları ve Polis Gücü biriminin katılımıyla gerçekleşti.

Askeri öğrencilere hitap eden,Devrim Lideri, "Harp okullarında eğitim görmek çok değerli. Çünkü gençlerimiz bu üniversitelerde eğitim görerek ülkenin güvenliğini sağlayan silahlı kuvvetlere katılır. Güvenlik ülke için değerli ve hayati bir unsurdur. Güvenlik olmazsa ülkenin refah, adalet, eğitim ve diğer önemli değerleri altüst olur." dedi.

Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

Silahlı kuvvetlerimiz güvenlik sağlamanın yanında önemli çalışmalar yapıyor. Sağlık alanının yanı sıra baraj, yol ve rafineriler gibi altyapı inşaat işleri konusunda da büyük hizmetler sunmaktadır.

İran Silahlı Kuvvetleri günümüzde koronavirüs salgınıyla mücadelede sahada yer alırken dar gelirli ailelere yardım kampanyası konusunda iyi çalışmalar yürütmketedir.

Savunma gücü ulusal gücün bir temelidir. Ulusal güç için üç temel düşünürsek, ‘ekonomik istikrar’, ‘kültürel güç’ ve ’savunma gücü’ bunun temelini oluşturur."

Savunma gücünün ulusal egemenlik için hayati önem taşıdığına dikkati çeken İslam Devrimi Lideri, "Milletler, savunma gücüne sahip olmazsa, diğer ülkeler ve halklara müdahale edip saldıran ABD ve bazı ülkeler başkalarını rahat bırakmayacak ve her şeye saldıracaktır. Günümüzde böylesi saldırıları görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

ABD’de İran'ın savunma, füze ve bölgesel yetenekleri hakkında yapılan iddiaların İran’ın doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"Bu saçmalıklar onların korkularından kaynaklanmaktadır ancak bütün kara kampanyalara rağmen rasyonel hesaplama yönündeki çalışmalarımız sürdürülmelidir ve inşallah İran tüm bu alanlarda ilerleyecektir."

Devrim Lideri, Washington yönetiminin uyguladığı yaptırımlar hakkında, "ABD’nin kötü niyetini ve gerçekten cinayet olan yaptırımlarını göz ardı etmiyoruz ve onların azami baskılarını azami utanç ve pişmanlığa çevirene kadar direnmeye devam edeceğiz. Halkın ekonomik ve geçim sorunları çözülebilir ve Amerikan halkına hakim olan kötü kişilerin yaygarası kimsenin aklını meşgul etmemelidir. Yüce Allah'ın yardımı, büyük inanç ve milli irade ile sorunların üstesinden geleceğiz. İran, yaptırımları ekonomisini daha sağlam hale getirebilmek için birer araç olarak değerlendirecektir" ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın İran milletine karşı yaptığı ekonomik baskıdan memnuniyetini eleştiren Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Trump’a seslenerek, “Sadece senin gibi aşağılık insanlar böyle bir cinayetten gurur duyabilir” şeklinde konuştu.

Devrim Lideri sözlerinin bir bölümünde de, günümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin milyarlarca dolar bütçe açığı ve yoksulluk sınırının altında on milyonlarca aç insanla çok kötü durumda olduğunu söyledi.