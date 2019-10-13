Devrim Muhafızları'nın askeri gücü artmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda İmam Hüseyin (as) subay eğitim üniversitesinde askeri mezuniyet töreni düzenlendi.

Burada konuşma gerçekleştiren Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Devrim Muhafızları Ordusu'nu takdir ederek, “Allah'a hamd olsun ki, Devrim Muhafızları hem ülkede hem de yurt dışında onur ve izzet sahibi.” dedi.

Devrim Lideri, "Düşmanlar Devrim Muhafızları’na onur kazandırdı. Asık suratlı olan Amerikalılar sert görünümle birlikte Devrim Muhafızları karşıtı düşmanca tavırlarla onların izzetini arttırdı." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları'nın askeri kapasitesinin önemine değinen Devrim Lideri, askeri öğreniclerine hitap ederek, “Askeri teçhizatlar modern ve İran yapımı olmalı. Bunları kendiniz tasarlayıp ülkede üretin.” tavsiyesinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, yakında yapılması beklenen Erbain Yürüyüşü merasimini Aşura olayını dünyaya analtan “güçlü bir medya” olarak nitelendirerek, bu hareketin günden güne geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Günümüzde itikbar (Amerikan) ve Siyonizm cephesi kan döküp savaşlar ve diğer felaketler yaratarak masum insanlara zulüm yapıyor." diyen Ayetullah Hamanei, İran halkının Hz. İmam Hüseyin (a.s)'ın Kıyamı'na dayanarak düşmanların karşısında duracağını söyledi.