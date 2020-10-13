İran'dan Riyad'ın nükleer anlaşma iddiasına yanıt

Suudi Arabistan’ın BM daimi temsilcisi Abdullah Muallimi İran karşıtı mesnetsiz iddiaları tekrarlayarak, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmasının 26 ve 36.maddeleri uyarınca bazı yükümlülüklerini askıya almasını anlaşmanın ihlali niteledi ve İran bölgede istikrarsızlığı körüklemekle suçladı.

Parstoday'e göre, İran’ın BM genel kurulu birinci komisyonunda temsilcisi Haydar Ali Buluçi, Suudi Arabistan temsilcisinin İran hakkında ileri sürdüğü iddiaları reddederek, İran İslam Cumhuriyeti her zaman Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın temin edilmesi için bazı planlar sunduğunu, ancak onlar söz konusu barış planlarını kabul etmediklerini ve askeri çözümle ilgili başarısız politikalarını sürdürdüklerini ve İran’ı suçlamaya çalıştıklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer faaliyetleri açık ve şeffaf olduğunun altını çizen Buluçi, İran UAEK ile tam iş birliği yaptığını, UAEK Genel Müdürü’nün son açıklamaları ve raporları da bunu açıkça doğruladığını vurguladı.

İran temsilcisi Buluçi, oysa Riyad yönetimi NPT anlaşması ve ek protokolünü tam olarak uygulamadığını belirterek, Suud rejimi hatta şimdiki nükleer programını UAEK’nun çok kez talep etmesine rağmen onaylanmak üzere bu kuruma sunmadığını ifade etti.

Buluçi ayrıca Suudi Arabistan’ın gizli nükleer tesislerini tespit etmek için uluslararası iş birliğine destek verilmesi gerektiğini belirterek, bu rejime yapılan nükleer yardımların kesilmesi bu rejimin nükleer faaliyetleri hakkında kaygıları hafifletecek tek çare olduğunu aktardı.