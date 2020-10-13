Almanya: İran nükleer anlaşmasına bağlı kalacağız

Arapça yayınlanan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran nükleer anlaşmasının Ortadoğu'da istikrar ve güvenliği sağlamak için yapıldığını ve ülkesinin ona bağlı kalacağını bildirdi.

Son günlerde Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı azami baskı politikasına katılmayacağız. Her zaman bu politikanın uygulanmasına karşı olduğumuzu ifade ettik." belirtilmişti.

Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da adlandırılmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.