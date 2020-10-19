İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 30 bin 712'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 251 artarak, 534 bin 631'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 771'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 431 bin 360 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.