  1. Toplum
19 Eki 2020 14:27

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 30 bin 712'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 251 artarak, 534 bin 631'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 771'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 431 bin 360 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889882

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