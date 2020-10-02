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2 Eki 2020 17:29

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler sürüyor

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler sürüyor

Bahreyn'in başkenti Manama'da Tel Aviv'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Al Halife rejimi ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Bahreyn basınına göre, başkent Manama'da Tel Aviv'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Al Halife rejimi ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başlayan protesto gösterisinde "İsrail'e Ölüm" ve "Amerika'ya Ölüm" sloganları atıldı.

Bahreynliler daha önce de düzenlediği protesto gösterilerinde, İsrail ile yapılan anlaşmaya karşı olduklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

News Code 1889521

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