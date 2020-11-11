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11 Kas 2020 12:39

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife öldü

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife öldü

1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Arap basınına göre, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü doğruladı. Ülkede bir haftalık yas ilan edildi.

Bahreyn'in eski hükümdarı Salman'ın ikinci oğlu Prens Halife’nin 24 Kasım 1935'te doğduğu, 1971'te krallığın ilk başbakanı olduğu ve 50 yıl 296 gün ile başbakanlık görevini dünyanın en uzun süreli yapan kişini haline geldiği ifade edildi.

News Code 1890350

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