Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendiren Sait Hatipzade, “Ülkeye uygulanan silah yaptırımları dün sona erdi ve İran, ABD'nin tek taraflılığını bir kez daha durdurmayı başardı” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, İran’ın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmada ülkeye atılan roket ve ve top atışlarına tepkisine ilişkin olarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir. Bu konuda çeşitli düzeylerde tarafları uyardık ve karşı taraflar kabul edilemez bazı gerekçeler dile getirdi. Tarafların bu konuda çok dikkatli olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gence kentine yapılan saldırılara ilişkin tutumunu açıklayan Hatipzade, “İran her türlü insanlık dışı şiddet ve savaşa karşıdır. Bu hem Azerbaycan için hem de Ermenistan için geçerlidir. Defalarca kan dökülmesi ve bir kente saldırı yapılmasının kabul edilmez olduğunu söyledik” dedi.

İran Donanması'na ambargo yapılmasını şaka olarak görüyoruz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendirdi.

Tuğamiral Hanzadi, "Deniz Kuvvetleri'nin silah alımına ihtiyacı yok ve İran Donanması'a yönelik uygulanan yaptırımları bir şaka olarak görüyoruz. Bizim için silah ambargosunun kaldırılıp kaldırılmaması önemli değil, çünkü istediğimiz her türlü top, torpido ve su taşıtı yerli imkanlarla yaptık." dedi.

Tuğamiral Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nin silah satışı alanındaki durumuna dair sorulan soruya, "Bu konu Savunma Bakanlığı’nın ana hedefinde. Biz ürünün prototipini yaptıktan sonra Savunma Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Onlar isterse ürünümüzü seri üretim veya satışa hazırlayabilirler. Ürünlerimiz kalite ve cazip fiyat açısından yüksek seviyede ve yabancı modellerle rekabet etmekte başarılı olmaları mümkün." yanıtını verdi.

İran Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye "Karabağ" çağrısı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Hatemi, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair, "Silah ambargosunun sona ermesi, ihtiyacımız olan silahların alımı ve silah ihracatı için önemli bir fırsattır.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, Karabağ’dan İran topraklarına düşen roketlere ilişkin, “Ülkenin sınır bölgelerinin güvenliği konusunda Ermenistan ve Azerbaycan'a resmi uyarılarda bulunduk.” ifadesini kullandı.

İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği yönündeki iddialara dair Tuğgeneral Hatemi, İran’ın Rus yapımı silahların sevkiyatı için sınırılarını açmadığını söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, Ankara yönetimine seslenerek, “Bölgede önemli ve dost bir ülke olan Türkiye’den Dağlık Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 30 bin 712'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 251 artarak, 534 bin 631'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 771'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 431 bin 360 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.