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20 Eki 2020 09:03

Azerbaycan: Ermenistan güçlerine karşı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan: Ermenistan güçlerine karşı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun 'topraklarını kurtarmak için' başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi. 

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1889891

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