İran yapımı film ABD'de sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Celil Ekberi Sıhat'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir zamanlar bir kadın' adlı film bu sene 9’uncusu ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası L. Doob Film Festivali'de sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası L. Doob Film Festivali 9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenecek.

'Bir zamanlar bir kadın' adlı film, tedavisi zor bir hastalığa yakalanan ve kardeşi Araş'tan habersiz olan Homa Şaker adlı bir kadının hikayesini anlatıyor. Araş koşma hayalinin peşinde Kenya'ya gitmiş ve Homa kaedeşini bulma sırasında yeni bir yaşam anlayışına varıyor.

Yapımcılığını Azita Moguyi'nin üstlendiği film daha önce Tunus'taki Kartaca ve Ürdün'de düzenlenen Uluslararası Amman Film Festivali’ne katılmıştı.