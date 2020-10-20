Rusya: Yaptırımlara rağmen İran ile ticareti sürdüreceğiz

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirdi.

Rus yetkilinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Yine yanlış yaklaşım. Amerika 'dünya polisi' rolünü oynuyor. ABD yerini BM Güvenlik Konseyi ile değiştirerek olumsuz bir rol oynuyor. Biz İran ile ticaret yapıyoruz ve işbirliğimizi devam ettireceğiz. ABD, kimin ne yapması gerektiğini söyleyecek konumda değil. Bu anlamsız çabayla bizi aşağılamayı bırakın!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.