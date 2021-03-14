Çin: Irak ile dostluk ve siyasi güveni artırmaya hazırız

Wang Yi, önceki gün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le bir telefon görüşmesi yaptı.

Wang Yi görüşmede, Irak’a Çin’in Xinjiang ve Hong Kong gibi iç işlerine ilişkin konulardaki tutumuna gösterdiği anlayış ve verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Wang Yi, “Çin, Irak’la geleneksel dostluğunu pekiştirme ve Çin işletmelerinin Irak’ın yeniden yapılanma sürecine katılmasını teşvik etmenin yanı sıra, iki ülke arasında elektrik, taşımacılık, iletişim ve belediye yönetimi gibi alanlardaki işbirliğinin seviyesini yükseltmeye hazır. Çin, Irak’ın IŞİD gibi aşırıcı terörist güçleri kararlılıkla ve tamamen yok etme çabalarını destekliyor.” dedi.

Fuad Hüseyin ise görüşmede, salgınla mücadelede ülkesine sağladığı destek ve yardımlar nedeniyle Çin’e teşekkürlerini sundu. Bakan Hüseyin, iki tarafın ekonomi, ticaret ve petrol gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmesini umduğunu ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe